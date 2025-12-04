Продати долар можна в середньому за курсом 41,99 грн, а євро – 48,93 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 4 грудня, знизився на 10 копійок і складає 42,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,99 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 49,53 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,93 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,27 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,35 грн/євро, а курс продажу – 49,20 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 4 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,20 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,23 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 5 копійок.

За прогнозом директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько, у перший тиждень грудня, найвірогідніше, буде помірна стабільність гривні з короткими, не надто сильними коливаннями в обох напрямках. Все залежатиме від тиску попиту на валюту та від надходження валюти від експорту.

