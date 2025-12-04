Путін не хоче миру - він хоче Україну.

Черговий візит посланців президента Дональда Трампа до Москви призвів до чергової відмови Володимира Путіна від чергового плану з припинення війни з Україною. З цього можна зробити чіткий і очевидний висновок, що Путін не хоче миру - він хоче Україну, пише The Wall Street Journal.

Кремлівські чиновники назвали п'ятигодинні переговори зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером "конструктивними", але також заявили, що "корінні причини" війни досі не усунуто - тобто, що Україна, як і раніше, вільна від російського контролю.

Росія хоче поглинути весь Донбас і позбавити Україну союзників, які могли б захистити її в майбутньому. При цьому Путін хоче створити видимість переговорів, і зустрічі з Віткоффом допомагають йому підтримувати цю видимість, одночасно намагаючись вбити клин між Трампом і Європою.

Москва також щосили намагається переконати світ у своїй перемозі у війні, проте поразка України не є неминучою або неминучою, вважають військові експерти.

"Коли я перебуваю з українськими командирами корпусів і спостерігаю за їхніми діями, я не вірю, що вони програють цю війну на землі самостійно", - сказав відставний контр-адмірал ВМС США Марк Монтгомері.

Як підкреслюють у WSJ, Путін не буде вести серйозні переговори, поки вважає, що має перевагу. Необхідний розворот у політиці США - вилучення заморожених активів Путіна, посилення санкцій, що поширюються на Китай, і постачання ракет великої дальності та іншої зброї в Україну.

"Однак поки що адміністрація Трампа застрягла на точці зору на мотиви Путіна, яка суперечить подіям: що торгівля і культурний обмін між Україною, Росією і США стануть страховкою від війни", - зазначає видання.

Путін зробив нову заяву про війну

В інтерв'ю India Today він зібрався "звільнити" Донбас і так звану Новоросію - "військовим або іншим шляхом".

Також він повідомив, що нібито пропонував Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій, "але Київ воліє воювати".

Зі свого боку Дональд Трамп заявив, що Путін нібито хоче припинити війну проти України. Принаймні, як зазначив Трамп, таке враження склалося у Віткоффа і Кушнера.

