Названо найпопулярніші в Україні авто з пробігом: перше місце посіла 'народна' модель

Лідерські позиції на ринку незмінно утримує німецький Volkswagen.

У листопаді на внутрішньому ринку нашої країни сервісні центри МВС зареєстрували 69,7 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легкових авто (на 0,9% більше, ніж рік тому).

Такі дані наводять фахівці Інституту досліджень авторинку.

Серед брендів лідерські позиції на ринку незмінно утримує німецький Volkswagen – його показник склав 8761 угод. Друге місце зайняв ВАЗ/Lada (4206 угод), який обігнав Renault та Skoda.

Відео дня

На думку фахівців, це сигналізує про те, що доходи українців падають, тоді як невизначеність, навпаки, зростає. Тож люди шукають більш дешеві авто.

Якщо говорити про окремі моделі, то переможцем на внутрішньому ринку став "‎народний"‎ Volkswagen Passat (2457 угод), який майже ідеально підходить для сімейних поїздок та бізнесу. Водночас дуже близько до нього перебувають Daewoo Lanos (2342) та Skoda Octavia (2265).

Найдорожчим автомобілем місяця став Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 року випуску. Водночас найстарішим авто, яке змінило власника у листопаді, стала модель Opel Olympia 1938 року. Компанію йому склали кабріолет DKW F8, крихітний Fiat 500 та монументальний радянський ЗіС 101.

Український авторинок – останні новини

Поки ціни технологічних та економічних автомобілів на вторинному ринку зростають, традиційні паливні сегменти стають більш доступними. Так, у листопаді минулого року медіанна ціна дизельного легкового авто становила 7900 доларів. За 12 місяців вона знизилася до 7000 (-11%).

Також повідомлялося, що у минулому місяці десятка найпопулярніших моделей сформувала 35% українського ринку нових легковиків. На першій позиції опинився добре відомий українцям кросовер Renault Duster, а одразу за ним йде китайський BYD Leopard 3.

Вас також можуть зацікавити новини: