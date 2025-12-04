До об’єктива фотопастки потрапив олень, який охороняв біля озера кількох самиць.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували унікальні кадри з життя стада оленів. На оприлюдненому відео – неймовірно красивий ліс, водоймище, біля якого під спів птахів прогулюються самки оленя у супроводі самця.

Як розповідають фахівці заповідника, олені, як і інші копитні, найчастіше потрапляють до фотопасток. Це невипадково, адже зона відчуження давно стала надійним прихистком для сотень видів диких тварин. Тут олені, лосі та сарни знаходять усе необхідне – простір, тишу, багату кормову базу та доступні водопої.

Раціон оленів досить різноманітний. У теплий сезон вони поїдають трави, листя, пагони та молоді гілки чагарників, а взимку переходять на кору, сухі рослини й опале листя. За словами дослідників, такий широкий вибір кормів забезпечує їм стабільне харчування впродовж року та сприяє хорошому стану популяції.

"Не менш цікавою є їхня соціальна поведінка. Зазвичай олені тримаються невеликими групами або поодинці, однак восени, під час гону, все змінюється. Самці активно змагаються за право володіти групою самиць: ревуть, демонструють силу, з’ясовують стосунки рогами. Переможцю дістається "гарем": кілька самиць, яких він супроводжує та охороняє від суперників", - розповіли науковці.

За їхніми словами, саме один із таких "гаремів" нещодавно потрапив у об’єктив однієї з фотопасток установи. На відео чітко видно самця-охоронця та кількох самиць, що тримаються разом.

"Такі кадри – цінний матеріал для наукових спостережень, адже дозволяють краще зрозуміти структуру популяції й перебіг гону у природних умовах", - підкреслюють вчені.

Кадри з життя видри у Чорнобильському заповіднику

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували епізоди з життя видри – вона час від часу пірнала у річку Прип’ять, потім знову з’являлась на березі й щось хрумко поїдала.

У заповіднику видра – звичний, хоча й малопомітний житель. Ці спритні, розумні хижаки здатні утворювати невеликі групи й активно спілкуватися між собою різноманітними звуками. Попри "водний" стиль життя, видри охоче вибираються на берег, де взимку ковзають по льоду, граються й навіть жонглюють камінцями.

Вас також можуть зацікавити новини: