Друге за величиною місто Польщі Краків визнали найчистішим у світі за підсумками 2025 року.

Тим часом, угорську столицю Будапешт було названо найбруднішим містом світу.

Такого висновку дійшли аналітики компанії зі зберігання багажу Radical Storage, проаналізувавши сотню міст із рейтингу 100 найкращих напрямків за версією Euromonitor. По кожному місту оцінювали 10 найкращих пам'яток на основі понад 70 тисяч реальних онлайн-відгуків за останні 12 місяців. Також міста перевірили на наявність таких характеристик, як "чистий" і "брудний".

Краків – найчистіше місто світу

Аналіз даних показав, що Краків є найчистішим містом у світі з вражаючими 98,5% позитивних відгуків про чистоту.

"Бездоганна репутація Кракова, ймовірно, зумовлена не тільки гарним прибиранням вулиць. За останнє десятиліття Польща загалом вклала значні кошти в системи управління відходами та утримання громадських просторів, а також у розвинену інфраструктуру переробки відходів та утримання громадських просторів", – зазначають автори дослідження.

Примітно, що Краків – не єдине польське місто в десятці найчистіших: столиця країни Варшава посіла четверте місце з 97,8% позитивних відгуків про чистоту.

10 найчистіших міст світу

Будапешт – найбрудніше місто світу

А ось угорська столиця Будапешт навпаки була розкритикована за брудні вулиці: понад 37,9% відгуків про місто, пов'язаних із чистотою, згадують бруд або погане утримання.

"Сприйняття Будапешта як міста з низьким рівнем чистоти може бути результатом того, що система управління відходами міста не справляється з високим потоком відвідувачів. У вересні 2025 року туристична індустрія Угорщини зросла на 8,3%, причому тільки в Будапешті зафіксовано зростання на 12% порівняно з тим самим місяцем 2024 року", – зазначають аналітики.

Але найбільше критики через сміття на вулицях і графіті на стінах дісталося містам Італії – до десятки найбрудніших потрапили одразу чотири міста країни.

10 найбрудніших міст світу

