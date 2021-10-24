Київ сподівається, що ООН доєднається до Кримської платформи, зазначили в МЗС України.

Україна розраховує на більш активний підхід керівництва Організації Об'єднаних Націй до протидії агресії Росії, зокрема, шляхом приєднання до Кримської платформи.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ з нагоди 76-ї річниці заснування ООН.

"Враховуючи роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема, у контексті ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН резолюцій щодо територіальної цілісності України, проблеми мілітаризації Криму та щодо захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до Кримської платформи", – зазначається в повідомленні.

Читайте такожРФ мстить Україні: Кулеба звинуватив росіян у дріб’язковостіНагадаємо, 23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували Кримську платформу з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

Росія захопила Крим у 2014 році. Низка держав не визнали анексію українського півострова й запровадили проти РФ санкції.

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Автор: Богдан Слуцький