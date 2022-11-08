Планують розблокувати порти в Миколаївській області.

Україна хоче продовжити на рік і розширити угоду щодо експорту зерна, включивши в неї більше портів і товарів.

"Ми сподіваємося, що не пізніше наступного тижня від наших партнерів Туреччини і ООН у нас буде розуміння, і весь ринок також отримає чіткий сигнал, про подальше функціонування і продовження ініціативи", – повідомив заступник Міністра інфраструктури України Юрій Васьков в коментарі Reuters.

За словами Васькова, крім продовження угоди на рік Україна також виступає за розблокування портів Миколаївської області.

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Також Україна виступає за впорядкування обов'язкових перевірок суден, які наразі Росія навмисно затягує. Сьогодні їх проводиться 12 замість необхідних 25-30.

"Вимагаємо впорядкувати перевірки або скасувати перевірки суден, що пішли, тому що це не має сенсу. Або збільшити кількість доглядових груп. Коли Туреччина та ООН проводили власні інспекції, вони довели, що можна проводити більше 40 інспекцій на день. Тепер, коли Росія повернулася, у нас знову в цілому 12 інспекцій в день. Вони не пояснюють [причину затримок], але і не приховують, що роблять це для того, щоб ускладнити роботу коридору", – сказав Васьков.

Також заступник міністра зазначив, що чинна угода стосується експорту добрив, але досі не було жодної заявки від суден, які бажають перевезти аміак з українських портів.

Зернова угода – що варто знати

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції.

Свої підписи під документами поставили міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, Міністр оборони Туреччини Акар Хулусі, генсек ООН Антоніу Гутерреш, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу. Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

29 жовтня РФ заявила про вихід з "зернової угоди". Рішення обґрунтували вибухами в Севастопольській бухті, в яких РФ звинуватила Україну. Незважаючи на це Україна продовжила експорт зерно.

Вже 2 листопада Росія оголосила про відновлення своєї участі в "зерновій угоді". При цьому в РФ заявили, що Росії не подобається "зернова угода", оскільки світ відмовляється від російської агропродукції на користь української. Також росіяни почали затримувати роботу "коридору".

Термін дії угоди закінчується 19 листопада. Туреччина, яка підписала угоду, вже оголосила, що прагне продовжити дію "зернової угоди" на ще один рік.

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