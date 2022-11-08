Через дії агресора кількість перевірених суден за день впала у декілька разів.

Росія після відновлення своєї участі в "зерновій угоді" почала затримувати роботу "коридору". Наразі в черзі залишаються 210 кораблів. Кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча в дні відмови РФ від участі інспектори ООН та Туреччини перевіряли до 46 суден за день.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков в інтерв’ю LIGA.net заявив, що при необхідному проходженні 25-30 кораблів через дії РФ проходить лише 8-9 суден.

"Сьогодні ми повернулися до тих самих проблем. Спільні інспекції поновились. Всі чотири сторони беруть участь в інспекції. Але їх заплановано зараз в середньому тільки 12 на день, з яких фактично завершується 8-9. Водночас необхідність - 25-30 на добу", - пояснив заступник міністра.

Відео дня

За його словами, станом на 7 листопада черга на захід в українські порти становила 88 суден. Крім того, ще 18 завантажених суден чекали інспекцію "на вихід" в турецьких територіальних водах.

"За три місяці роботи коридору ми відправили світу 10,1 млн тонн зернових з портів Великої Одеси. Це значний показник у масштабах світу. Тому наше завдання - нарощувати цей обсяг. За підсумками жовтня експортували 4,2 млн тонн. Якби інспекції працювали без затримок - було б щонайменше 6 млн тонн за місяць - це реальний показник, який може давати коридор", - підсумував Васьков.

"Зерновий коридор"

Як повідомляв УНІАН, угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції було підписано 22 липня в Стамбулі (Туреччина).

Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

29 жовтня 2022 року РФ заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито здійснений теракт на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольскій бухті.

Попри це Україна продовжила експорт зерна. В українських портах відвантажили рекордний для воєнного часу обсяг зерна.

Вас також можуть зацікавити новини: