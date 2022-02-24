Україна прийняла таке рішення після звернення так званих "ДНР" і "ЛНР" до російського президента з проханням надати їм військову допомогу.

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Міністр повідомив закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Україна прийняла таке рішення після звернення так званих "ДНР" і "ЛНР" до російського президента з проханням надати їм військову допомогу.

"Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації", - написав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, ватажки терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Пушилін та Пасічник просять президента РФ Путина про військову допомогу.

За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, Путін отримав відповідні "листи-звернення". У них терористи звинувачують українських військових в обстрілах, які насправді здійснюють самі. Також ватажки угруповань стверджують, що ЗСУ нібито мають намір вирішити конфлікт силовим шляхом.

Вас також можуть зацікавити новини: