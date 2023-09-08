У МЗС вказують, що незаконні вибори не матимуть жодних правових наслідків.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати проведених Росією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідна заява МЗС оприлюднена на офіційному сайті відомства. Як зазначається, Російська Федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року т.зв. "виборів" до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

У МЗС наголошують, що зазначені дії РФ грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

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"Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій", - йдеться у заяві.

Також МЗС підкреслює, що організовуючи фейкові вибори в українських областях та Криму, Кремль продовжує делегітимізацію російської правової системи.

"МЗС України закликає міжнародних партнерів засудити нікчемні і свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної "адміністрації", яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які будуть ними ухвалюватися. Особи, причетні до проведення цих псевдовиборів, включаючи керівництво РФ, представників окупаційних адміністрацій та виборчих структур мають бути притягнуті до відповідальності. Ініціюємо також накладення на них нових міжнародних санкцій", - мовиться в заяві.

Водночас США вже відреагували на незаконні окупаційні вибори. Зокрема Держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter зазначив: "Фальшиві вибори Росії на окупованих територіях України є нелегітимними та порушують Статут ООН. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на будь-яку суверенну територію України".

Він у чергове запевнив, що Америка буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Так звані "вибори" на окупованій частині України

Росіяни наразі намагаються провести "вибори" до окупаційної влади на територіях, які захопили.

А російський опозиційний проект "Можемо пояснити" повідомив, що російський Центрвиборчком вирішив провести місцеві "вибори" не тільки на окупованих територіях України, але навіть на тих, які раніше були визволены ЗСУ. Так, в "Єдиний день голосування", який цього року в Росії припадає на 8-10 вересня, окупанти вперше проведуть регіональні та муніципальні "вибори" на територіях, анексованих після повномасштабного вторгнення. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України, жодну з яких російська армія не контролює на 100%.

Журналісти звернули увагу, що "мапа виборів", оприлюднена на сайті ЦВК РФ, не збігається не тільки з "новими кордонами" Росії, але навіть з фактичною лінією фронту.

Зокрема, російський ЦВК включив в свою "мапу виборів" визволений Силами оборони України ще в листопаді 2022 р. правий берег Херсонської області разом з містом Херсон.

Як повідомляв УНІАН, через відсутність великої кількості "бажаючих" взяти участь в незаконному процесі, до виборчих списків на окупованих територіях внесли багато кандидатів з самої Росії, які не мають жодного стосунку до захоплених міст і селищ. Також окупанти вдаються до тиску, шантажу та погроз місцевим жителям, щоб ті взяли участь у незаконному голосуванні.

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