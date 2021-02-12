Зокрема, йдеться про реформу судової системи, системи безпеки та збереження макрофінансової стабільності.

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза назвала три важливі реформи, які Україна має втілювати.

В інтерв'ю англомовному проекту #KyivNotKiev дипломат зауважила, що найголовнішою є реформа судової системи.

"Зараз для Канади, і на мою думку також для G7, – це реформа судової системи. Існує момент, можливість і потреба. Ризик великий. Є політична воля, і тому це зараз є великим пріоритетом", - зазначила Ґаладза.

Другою реформою вона назвала підтримку макрофінансової стабільності.

"Дійсно, важливо зберігати макрофінансову стабільність, аби бачити, що Україна здатна буде робити це у майбутньому", - зауважила вона і додала, що також важлива реформа безпеки.

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Ґаладза зазначила, що Канада є партнером України не лише у "Великій сімці", але і в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

"Партнерство, яке Україна має і хоче поглибити з НАТО, є прямим інтересом для Канади", - наголосила Ґаладза.

Посол Канади в Україні: що відомо

Посол Канади Лариса Ґаладза прибула в Україну у листопаді 2019 року. Вона змінила Романа Ващука, який представляв Канаду в Україні з 2014 року.

Ґаладза у 1994 році отримала ступінь бакалавра з відзнакою з політичних наук та етики в коледжі Трініті (Університет Торонто), а у 1996 році - ступінь магістра з міжнародних відносин в Карлтонському університеті. Після навчання в 1996 році почала працювати в Міністерстві національної оборони Канади. У 2016 році Ґаладза стала гендиректором Програми миротворчих та стабілізаційних операцій МЗС Канади.

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Автор: Віталій Саєнко