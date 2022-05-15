Однак для цього необхідний певний час, зброя, кошти та мобілізація суспільства.

Україна не може собі дозволити будь-який "Мінськ" та має деокупувати всі свої території, а це питання часу.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону.

"РФ у її нинішньому вигляді існує завдяки тому, що експансіонізм, бажання знищити сусідів та бажання забрати щось у сусідів є єдиним, що вони продають світу. Тобто це жах - бійтеся нас, а також те, що вони можуть зайти у будь-яку країну, назвати це спеціальною військовою операцією... та почати все руйнувати...", - зазначив він.

За словами радника керівника ОП, світ і досі шокований вторгненням РФ до України.

Він нагадав, що в РФ висловлюються й про "денацифікацію" Польщі, й про готовність воювати із Фінляндією та Швецією.

"Тобто РФ продає експансію, експансію під будь-яким приводом... У нас є місія, на жаль, це тільки наша українська місія - зупинити Російську Федерацію і відкинути її до кордонів українських у повному обсязі. Ми це будемо робити. На жаль, велика ціна", - наголосив Подоляк.

Він згадав слова міністра оборони Олексія Резнікова про те, що в України є шанс зупинити РФ, однак для цього необхідний певний час.

"Це математика: зброя, санкції, фінансова допомога Україні, яка піде знову ж таки на війну, тому що РФ сьогодні, продаючи свої енергоносії, має дуже багато коштів. За три місяці війни РФ отримала практично 100 млрд євро прибутку від продажу енергоносіїв. Це гроші, які йдуть на війну проти України... Питання в тому, скільки у нас є коштів, які ми можемо витрачати на кожен день війни. Оця вся математика дозволяє нам рахувати, скільки днів ця війна триватиме", - сказав радник очільника ОП.

На його думку, крім грошей та цієї математики, треба ще розуміти, що для України після подій у Київській області та того, що зараз відбувається у Маріуполі, принциповим є небажання мати сусіда, який буде через рік-два знову атакувати Україну.

"Тому ми не можемо собі дозволити будь-який "Мінськ" (Мінські домовленості - УНІАН). Тому ми маємо деокупувати всі наші території, а це питання часу і питання готовності це зробити, накопичення зброї, накопичення грошей, мобілізації суспільства", - підкреслив Подоляк.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

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