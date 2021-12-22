Водночас санкції підтримали сім країн.

Україна не приєдналася до п'ятого пакету санкцій Євросоюзу проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі у зв'язку з продовженням порушення прав людини та "інструменталізації" незаконної міграції.

Про це свідчить декларація віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Зокрема, 2 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про запровадження обмежувальних заходів стосовно 17 осіб та 11 установ і компаній через події в Білорусі.

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які є членами Європейської економічної зони, приєдналися до цього рішення Ради ЄС" - зазначається в декларації.

Відтак, ці країни забезпечать, аби їхня національна політика була узгоджена з відповідним рішенням про розширення санкцій.

Своєю чергою, Євросоюз бере до уваги й вітає приєднання цих країн.

Таким чином, це рішення свідчить, що Україна не приєдналася до п'ятого пакету санкцій Євросоюзу проти режиму Лукашенка.

Нові санкції ЄС проти режиму Лукашенка: подробиці

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Євросоюз офіційно затвердив п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

Під обмежувальні заходи потрапили авіакомпанія "Белавіа", республіканське унітарне підприємство "Центркурорт", туристичний оператор "Оскартур", готель "Мінськ", готель "Планета", прикордонний білоруський підрозділ "Окрема служба активних заходів", оператор чартерних польотів "Cham Wings Airlines", візовий сервіс "VIP Grub", філія "Завод Хімволокно" ВАТ "Гродно Азот", Державне виробниче об'єднання "Білоруснафта" і підприємство "Белшина".

Читайте також"Білорусь ризикує втратити державність": режим Лукашенка визнав дію санкцій ЄСТакож санкції запроваджено проти Ігоря Крючкова, Анатолія Лаппо, Костянтина Молостова, Павла Харченка, Ігоря Гутника, Олександра Давидюка, Максима Бутранця, Анатолія Глаза, Сергія Єпіхова, Ігоря Любовицького, Сергія Гіргеля, Валентина Кулика, Андрія Прокопука, Ігоря Маршалова, Анни Соколовської, Марата Маркова і Дмитра Карсюка.

Загалом тепер санкції Євросоюзу застосовуються проти 183 осіб і 26 установ і компаній з Білорусі. Обмежувальні заходи передбачають замороження активів, а громадянам ЄС і компаніям заборонено надавати фінансові засоби підсанкційним фізичним і юридичним особам.

Вас також можуть зацікавити новини: