Зокрема, в Україні прагнуть, аби міжнародні партнери у 2026 році виділили для ініціативи PURL на закупівлю американської зброї від 12 до 16 млрд доларів.

Україна очікує на збільшення підтримки України на тлі активізації переговорів про пошуки шляхів до встановлення справедливого і довготривалого миру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла журналістам напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Брюсселі.

"Великий спільний знаменник між Україною та США сьогодні, що має бути обовʼязково збережений суверенітет України. Можливо ми не бачимо акценту на територіальній цілісності України, але є чіткий фокус наших партнерів на збереженні суверенітету. Зараз важливо розробити спільне, деталізоване бачення того, як саме треба зберегти суверенітет. Для нас право обирати альянс – це є невідʼємною частиною цього бачення. Навіть те, що деякі партнери наразі не бачать членство в НАТО як найбільш надійну гарантію безпеки для України, перспектива членства в Альянсі має залишатись як гарантія нашого суверенітету", – відзначила Гетьманчук.

Водночас, за її словами, будь-який переговорний процес не має сприйматися як результат про скорочення підтримки України.

"Навпаки ми очікуємо на акселерацію підтримки. Ми очікуємо на завтра від міністрів оголошення про нові внески. Під час останнього міністерського засідання на рівні міністрів оборони 15 жовтня було більше 2 млрд доларів. Наразі країни просигналювали готовність на суму в 4 мільярди, а до кінця року ми сподіваємось отримати 5 мільярдів", – зазначила Гетьманчук.

Це кошти, які виділяються на закупівлю зброї в США в межах ініціативи PURL.

"Для нас ключове – безперервне постачання американської зброї. На наступний рік наша мета отримати від 12 до 16 мільярдів доларів для PURL. 18 країн НАТО вже зробили внесок або просигналізували про свою готовність брати участь в ініціативі", – повідомила Гетьманчук.

Посол очікує, що з'являться нові країни з внесками.

Вона зазначила, що перша ціль PURL – щоб відбивати наступ на фронті. Зокрема, Україні потрібні далекобійні артилерійські снаряди. По-друге – необхідні засоби ППО для захисту міст та критичної інфраструктури.

Ініціатива PURL

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте відзначив, що до кінця поточного року військова допомога для України у межах ініціативи PURL може зрости до 5 млрд доларів. Щомісяця Україна отримуватиме допомогу на суму близько 1 млрд доларів.

Раніше президент України Володимир Зеленський відзначав, що у перших пакетах ініціативи PURL союзники закуповують в США ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot і снаряди для ракетно-артилерійських систем підвищеної мобільності Himars.

