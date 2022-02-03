Зокрема, про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, а також у сфері молодіжної політики.

Україна та Туреччина підписали низку двосторонніх угод.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася у Маріїнському палаці у Києві.

Зокрема, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр молоді та спорту Туреччини Мехмет Касапоглу підписали угоду між урядами країн про співробітництво у сфері молодіжної політики.

Крім того, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу підписали протокол між Кабінетом міністрів України та урядом Туреччини про внесення змін до угоди про співробітництво правоохоронних органів від 4 грудня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Туреччина сьогодні, 3 лютого, також підписали угоду про вільну торгівлю, рамкову угоду про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві проходить зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Турецький лідер уточнив, що прибув до української столиці на запрошення Зеленського для участі у десятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.

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