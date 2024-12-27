Формула миру залишається основою українського бачення справедливого завершення війни.

Україна усе підготувала для другого саміту миру, але продовжує працювати, аби цей захід був результативним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Зараз відбуваються такі титанічні, історичні процеси і нова адміністрація приходить (в США - УНІАН)... Формула миру залишається базою, основою українського бачення справедливого завершення війни. Це абсолютно залишається незмінним. Україна все підготувала для проведення другого саміту миру. Провела усі тематичні конференції, узгодила спільні позиції за пунктами Формули миру. Тобто, Україна, станом на зараз, можна сказати, теж в сильній дипломатичній позиції, бо має все підготовлене", - сказав Тихий.

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Речник зазначив, що для того, аби саміт цей відбувся і був результативним, треба підготовка, а терміни, які озвучувалися раніше, були орієнтовними.

"Україна завжди намагається все зробити якомога швидше. Це наша загальна політика. Але, зрозуміло, що просто саміт, або просто подія заради події, не потрібен. Потрібне щось результативне. Над цим робота триває", - сказав Тихий.

Що ще відомо про наступний саміт миру

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна спільно з партнерами підготує до розгляду на наступному саміті миру, на який запросять також й представників РФ, детальний план закінчення війни.

Попередньо планувалося, що другий саміт миру мав бути проведений у листопаді, але досі не відбувся.

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