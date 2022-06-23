Денис Шмигаль наголосив, що цей статус відкриває Україні ширший доступ до програм та фондів ЄС.

Отримання статусу кандидата на членство у Євросоюзі засвідчує успішність впровадження реформ та значний прогрес України у наближенні до європейських стандартів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Українці своїм героїзмом та відданістю демократичним цінностям однозначно заслужили бути в колі великої європейської родини. Україна подолала довгий шлях трансформації в європейську країну з вільною ринковою економікою, розвиненою демократією та повагою до прав і свобод людини. Отримання статусу кандидата засвідчує успішність впровадження реформ та значний прогрес у наближенні до європейських стандартів. Ми вже розпочали інтеграцію у внутрішній ринок ЄС. Маємо підписані авіаційний та енергетичний "безвізи", близькі до укладення митного, промислового та цифрового", - заявив очільник уряду.

За його словами, статус кандидата є важливим сигналом для всіх українців, що наше спільне майбутнє — це Європейський Союз, а процес вступу до ЄС стане невід’ємною частиною шляху відновлення України.

Крім того, як наголосив Шмигаль, цей статус відкриває Україні ширший доступ до програм та фондів ЄС, а також до залучення нових інвестицій, оскільки бізнес тепер розглядатиме Україну як потенційного члена Євросоюзу та перспективний майданчик для стартапів.

"Подальший вступ нашої країни в ЄС дасть переваги для всіх сторін. Україна може гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню "зеленого" переходу та зменшенню енергетичної залежності від Росії, зробити вагомий внесок в економічний розвиток та цифровізацію Європи", - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Сьогодні, 23 червня, Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.