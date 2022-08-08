Телекомпанія уже визнала помилку в матеріалі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає у американської телерадіокомпанії CBS News провести внутрішнє розслідування через публікацію дезінформації про те, що лише 30% поставленої союзниками Україні зброї потрапляє на фронт.

Про це він написав у Твіттер.

CBS Reports оприлюднив документальний фільм про проблеми з контролем за поставками зброї в Україну під назвою "Озброюючи України". Американське видання зацитувало литовського волонтера Йонаса Охмана, який заявив, що "лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить до українських військових", бо після перетину кордону "із нею щось відбувається".

Після публікації CBS вилучив цю цитату та оновив матеріал, "щоб відобразити зміни, які сталися після зйомок документального фільму". Також зміни будуть внесені у сам фільм.

"Йонас Охман каже, що після зйомок із CBS наприкінці квітня якість постачання значно покращилася. В уряді України зазначають, що аташе з питань оборони США бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні 2022 року для контролю та моніторингу озброєнь", - повідомила редакція.

Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав крок редакції, але зазначив, що його недостатньо.

"Ви ввели в оману величезну аудиторію, поширюючи необґрунтовані заяви та підриваючи довіру до поставок життєво необхідної військової допомоги нації, яка протистоїть агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування, хто і навіщо це дозволив", - написав глава МЗС.

Це вже не перше звинувачення щодо контрабанди зброї, наданої партнерами. Раніше їз подібною заявою виступив офіційний представник Європолу Ян Оп Ген Оорт.

У відповідь в ЄС заявили, що інформація про "контрабанду Україною зброї", яку їй поставляють союзники, є інтенсивною кампанією з російської дезінформації.

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