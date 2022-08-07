Михайло Подоляк зазначив, що перемогою України стане повернення всіх територій у межах міжнародно визнаних кордонів.

Україна потребує постачання якомога більшої кількості сучасної зброї та сподівається на активну участь у цьому питанні канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel, повідомляє прес-служба ОП.

За словами Подоляка, заяви канцлера ФРН свідчать про його наміри змінити відносини з Росією.

"Німеччина тепер повинна піти іншим шляхом, зрозуміти, якою насправді є Росія", – зазначив радник керівника ОП.

Він наголосив на тому, що Україні потрібно більше зброї. Країна потребує постачання далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, що дасть змогу ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади ворога.

Також Подоляк підкреслив, що є потреба у збільшенні кількості безпілотних літальних апаратів.

"Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу", – сказав він.

Подоляк пояснив, що Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, аби після відступу Росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.

Також радник зазначив, що однією з причин припинення переговорів з РФ стали звірства, які окупанти вчинили в Бучі. За його словами, Росія хоче заморозити конфлікт на півроку, щоб стягнути нові війська та озброєння на лінію фронту.

"Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою", – підкреслив Подоляк.

Він наголосив, що Україна має докласти зусиль, щоб повернути якомога більше окупованих територій, особливо в південній частині країни.

"Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну", – переконаний радник керівника ОП.

Перемогою України стане повернення всіх територій у межах міжнародно визнаних кордонів, додав Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Військово-повітряних сил США порушило питання про можливість навчання українських пілотів і надання Україні американських штурмовиків A-10 Warthog.