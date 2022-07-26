Кабмін продовжує готуватися до найскладнішої зими в історії України.

Кабінет міністрів ухвалив звернення до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону", - зазначив прем'єр.

За його словами, підготовка до найскладнішої зими в історії України триває.

"В цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв", - підкреслив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону.

Підготовка включає чотири основні аспекти: достатні обсяги запасів газу та вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовка до екстрених ситуацій.

Також Шмигаль повідомляв, що Україна продовжує планово закачувати в ПСГ газ для проходження опалювального сезону. Це газ власного видобутку й імпортований з країн Євросоюзу. За його словами, для проходження зими Україні потрібно 19 млрд кубометрів газу. Він пояснив, що населення взимку споживає 7,7 млрд кубометрів блакитного палива, підприємства теплокомуненерго - 5,7 млрд кубометрів.

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