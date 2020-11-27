Керівник Офісу президента Андрій Єрмак особисто зустрівся зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським та сказав йому, що у команди президента нульова толерантність до корупції.
Читайте такожРадник Єрмака Уманський подавши у відставкуПро це Єрмак повідомив у Facebook.
«Сьогодні я мав зустріч зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським. Сказав йому наступне. У нас нульова толерантність до корупції - це неодноразово повторював президент Володимир Зеленський, і це базова цінність внутрішньої культури нашої команди», - заявив він.
«Я повторив те, що сказав йому телефоном раніше - вважаю неправильним приймати заяву про відставку не від нього особисто, а прочитати про це в інтернеті. Я поважаю роботу і професійний шлях Ігоря Уманського. Якби я не покладав на його досвід та аналітичні здібності великі надії у контексті подолання корупції в Україні, то не запросив би долучитись до команди Офісу в якості мого радника», - додав Єрмак.
Він зауважив, що за останні місяці в Офісі президента було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього.
Єрмак заявив, що для Уманського були створені усі можливості аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до уряду та правоохоронної системи. «І якщо цього не вдалось зробити, то точно не через нас. Бажаю Ігорю удачі з його новими проектами, сподіваюсь що він візьме вектор на конструктивність, і ми всі разом працюватимемо над тим, щоб подолати корупцію в Україні!», - резюмував він.
Відставка Уманського
12 листопада ігор Уманський написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника керівника офісу президента.
18 листопада Уманський заявив, що подав у відставку з посади радника керівника Офісу президента у зв'язку з невирішенням ситуації у Податковій і Митній службах.
Раніше Уманський обіймав посаду міністра фінансів.
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