Єрмак зауважив, що за останні місяці в ОП було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак особисто зустрівся зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським та сказав йому, що у команди президента нульова толерантність до корупції.

Читайте такожРадник Єрмака Уманський подавши у відставкуПро це Єрмак повідомив у Facebook.

«Сьогодні я мав зустріч зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським. Сказав йому наступне. У нас нульова толерантність до корупції - це неодноразово повторював президент Володимир Зеленський, і це базова цінність внутрішньої культури нашої команди», - заявив він.

«Я повторив те, що сказав йому телефоном раніше - вважаю неправильним приймати заяву про відставку не від нього особисто, а прочитати про це в інтернеті. Я поважаю роботу і професійний шлях Ігоря Уманського. Якби я не покладав на його досвід та аналітичні здібності великі надії у контексті подолання корупції в Україні, то не запросив би долучитись до команди Офісу в якості мого радника», - додав Єрмак.

Він зауважив, що за останні місяці в Офісі президента було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього.

Єрмак заявив, що для Уманського були створені усі можливості аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до уряду та правоохоронної системи. «І якщо цього не вдалось зробити, то точно не через нас. Бажаю Ігорю удачі з його новими проектами, сподіваюсь що він візьме вектор на конструктивність, і ми всі разом працюватимемо над тим, щоб подолати корупцію в Україні!», - резюмував він.

Відставка Уманського

12 листопада ігор Уманський написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника керівника офісу президента.

18 листопада Уманський заявив, що подав у відставку з посади радника керівника Офісу президента у зв'язку з невирішенням ситуації у Податковій і Митній службах.

Раніше Уманський обіймав посаду міністра фінансів.

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Автор: Костянтин Гончаров