Терехов підкреслив, що більшість у міській раді сформовано.

Вибори у Харкові повинні відбутися якомога швидше і харків’яни повинні вибрати свого мера, оскільки стабільність на сьогодні - це важливо.

Про це в інтерв’ю виданню «Букви» заявив в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов.

«Тут і позиція Геннадія Адольфовича, і моя завжди була чіткою: політику – вбік. Місту потрібен хороший менеджер, той, хто вміє і буде ефективно працювати. І харків’яни повинні вибрати цю людину якнайшвидше», - зазначив він.

Читайте такожВ.о. мера Харкова Терехов звернувся до Держкомісії з надзвичайних ситуацій з вимогою зупинити роботу "Коксохіму"Терехов підкреслив, що більшість у міській раді сформовано і міська влада готова співпрацювати з усіма, хто працює в інтересах Харкова.

«Суто політичні питання пропоную всім обговорювати в іншому місці. Від них не стає тепліше у квартирах, чистіше на вулицях, затишніше у громадському транспорті. Політикою життєдіяльність міста не забезпечиш. Політика – для політиків, я сконцентрований на управлінні містом. Я для себе все вирішив. У мене пріоритети – якісне щоденне управління життям великого міста», - заявив в.о. міського голови.

Як раніше заявив Ігор Терехов, комунальний транспорт Харкова стане повністю електричним та екологічним.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН