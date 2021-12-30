Сергій Никифоров уточнив, що наразі ані формат, ані час розмови ще не узгоджені.

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров не виключає, що після спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден та президент України Володимир Зеленський також проведуть розмову.

Про це Никифоров повідомив у коментарі УНІАН.

Він нагадав, що 29 грудня Зеленський провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Вона частково стосувалася і сьогоднішньої розмови Путіна та Байдена. Тому, як і минулого разу, коли Байден розмовляв з Путіним, спочатку нам подзвонив Блінкен, потім Байден поговорив з Путіним, а потім із президентом Зеленським. Тому так само зараз це буде логічним і очікуваним кроком. І я не виключаю, що Байден та Зеленський найближчим часом можуть поговорити", - зазначив Никифоров.

Читайте такожЗеленський провів розмову з Блінкеном: про що домовилисяВодночас прес-секретар Зеленського уточнив, що наразі ані формат, ані час розмови ще не узгоджені.

Нова розмова Байдена і Путіна

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня речниця Ради національної безпеки при Білому домі Емілі Хорн повідомила, що Байден та Путін на прохання президента РФ 30 грудня проведуть телефонну розмову.

Зокрема, вони обговорять низку тем, в тому числі майбутню дипломатичну взаємодію з Росією.

Хорн зазначила, що адміністрація Байдена консультації та координацію з європейськими партнерами щодо спільного підходу у відповідь на воєнне нарощення Росією на кордоні з Україною.

Розмова Байдена і Путіна, яка запланована на 22:30 за київським часом, стане другою розмовою лідерів США і РФ у грудні, оскільки Сполучені Штати продовжують чинити тиск на Росію з метою зменшити чисельність її військ поблизу українських кордонів.