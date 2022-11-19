Для українців перемога у війні - це питання життя, а не політики.

В Офісі президента відкинули можливість таємних переговорів між країнами Заходу та керівництвом РФ про долю України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що будь-які припущення щодо цього не будуть втілені в реальність.

"Будь-які конспірологічні теорії про "здачу України" чи таємні переговори Заходу з Путіним не враховують одну "маленьку деталь" – українців. Такі домовленості просто не могли б бути втілені. Україна ніколи не стане на коліна перед росіянами. Це не питання політики. Це питання життя", – написав він.

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Війна в Україні та переговори

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

25 лютого президент Володимир Зеленський закликав російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей. Хоча у Кремлі весь час заявляли про готовність до розмови, серйозні заклики про переговори почали лунати з Москви лише після спроби анексії захоплених територій та низці поразок на фронті.

Дипломат Павло Клімкін розповідав, що представники Путіна різними напівтаємними та таємними каналами намагаються виходити на США та Європу, щоб домовитись про переговори.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський заявив, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час візиту до Києва схиляв українську владу піти на переговори з Росією, але команда Зеленського рішуче відмовилася.

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