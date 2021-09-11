Єрмак уточнив, що мова про ризики "абсолютно не економічного характеру".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає логічним внесення питання запуску російського трубопроводу "Північний потік-2" у порядок денний переговорів в "нормандському" форматі.

Про це він заявив під час виступу на Ялтинській європейській стратегії.

Єрмак зауважив, що потреба перегляду позицій США та Німеччини полягає, зокрема, у зосередженості російських військ біля українських кордонів.

"Я думаю, що є повна можливість і в наших колег підтримати позицію України щодо розгляду цього питання на "нормандському форматі", – відповів глава ОП.

Читайте також"Ще 1000 км джерела небезпеки": Кулеба про створення "союзної держави" Росії та БілорусіЄрмак уточнив, що мова про ризики "абсолютно не економічного характеру".

Напередодні російський газовий монополіст "Газпром" прозвітувався про завершення будівництва трубопроводу.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України про консультації у зв’язку домовленістю США та Німеччини стосовно завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Яна Ставська