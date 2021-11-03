Матеріали кримінального провадження було передано для ознайомлення Медведчуку та його захисникам ще 20 серпня.

У Службі безпеки України заявили, що нардепу Віктору Медведчуку не можуть вручити обвинувальний акт у "кримській" справі про захоплення Росією покладів корисних копалин на шельфі Чорного моря, бо він досі ознайомлюється із матеріалами кримінального провадження.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Досудове розслідування у справі народних депутатів В.Медведчука та Т.Козака щодо підозр про вчинення ними державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму здійснює міжвідомча слідча група, участь в якій беруть в тому числі співробітники СБУ", - розповів він.

Дехтяренко наголосив, що після обрання судом запобіжного заходу Медведчуку 13 травня слідчі СБУ виконали всі необхідні слідчі дії упродовж трьох місяців, що дало змогу Офісу генпрокурора повідомити про завершення досудового розслідування вже 20 серпня.

Читайте такожСправу проти екс-голови правління "Укрексімбанку" відправили в суд без ключових доказів – "Схеми"Тоді ж матеріали кримінального розслідування було передано для ознайомлення підозрюваному та його захисникам.

"Наразі з боку підозрюваного триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Саме цей процес відтерміновує вручення В.Медведчуку обвинувального акту та направлення його до суду", - пояснив він.

Водночас, речник СБУ зазначив, що, незважаючи на зміну йому запобіжного заходу у цій справі, наразі Медведчук залишається під домашнім арештом в рамках розслідування іншої кримінальної справи, фігурантом якої він є.

Що передувало

2 листопада суд пом’якшив запобіжний захід Медведчуку в рамках розслідування "кримської" справи про захоплення Росією покладів корисних копалин на шельфі Чорного моря.

Суд погодився з покладанням обов’язків, проте відмовив прокуратурі в тому, щоб Медведчук носив електронний браслет.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для Медведчука діє до 31 грудня поточного року.

Справа проти Медведчука і Козака

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд продовжив терміни досудового розслідування у справі проти зазначених депутатів до 11 листопада.

2 листопада адвокат Медведчука повідомила, що суд змінив її підзахисному запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Автор: Антоніна Доломанжи