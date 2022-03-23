Після виходу російських військ з території України знадобляться роки, щоб дослідити, якої шкоди вони завдали Чорнобильській землі.

В Україні на сьогодні є чотири чинні атомні електростанції – це 15 атомних блоків, і всі вони під загрозою через військову агресію Росії.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, виступаючи перед японським парламентом.

Виступ глави нашої держави перед парламентом Японії відбувся перше в історії двосторонніх відносин.

За словами Зеленського, хоч наші столиці розділяє відстань у 8193 кілометри - у середньому це 15 годин в літаку – "але немає жодної відстані між нашими відчуттями свободи, між нашими бажаннями жити, між нашими прагненнями до миру".

Глава держави подякував Японії за те, що одразу після вторгнення Росії в Україну вони прийшли на допомогу.

"Японія стала лідером такої позиції в Азії. Ви одразу почали працювати для зупинення цієї жорстокої війни, яку розвʼязала Росія. Ви одразу почали працювати для настання миру в Україні. А отже, в Європі. І це справді важливо. Важливо для кожного на землі", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що кожен знає, що таке Чорнобиль - атомна станція в Україні, на якій в 1986 році стався потужний вибух.

"Викид радіації. Наслідки якого були зафіксовані в різних частинах планети. 30-кілометрова зона навколо Чорнобильської станції досі закрита. Вона небезпечна. У лісах, які заповнюють закриту зону ще тоді, під час ліквідації наслідків вибуху на станції, захоронено тисячі тонн заражених матеріалів, уламків, автомобілів. Просто у землі", - розповів Зеленський.

При цьому він наголосив, що 24-го лютого саме по цій землі поїхала російська бронетехніка, здіймаючи радіоактивний пил у повітря.

Зеленський нагадав, що Чорнобильська АЕС була захоплена російськими терористами силою зброї.

"Уявіть, атомну станцію, на якій сталася катастрофа. Конфайнмент, який закриває зруйнований реактор. Працююче сховище ядерних відходів. Росія перетворила і цей обʼєкт на арену війни", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що закриту зону біля ЧАЕС Росія використовує для підготовки нових атак проти наших сил оборони.

"Після виходу російських військ з території України знадобляться роки, щоб дослідити, якої шкоди вони завдали Чорнобильській землі. Які захоронення радіоактивних матеріалів пошкодили. Та як розповсюдився планетою радіоактивний пил", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що російські війська вже обстріляли з танків і найбільшу у Європі Запорізьку атомну електростанцію.

Крім того, констатував президент України, в результаті бойових дій пошкоджено сотні промислових виробництв, і багато з них особливо небезпечні.

"Обстріли загрожують газо- і нафтопроводам. Вугільним шахтам. Днями російські війська обстріляли ще й хімічне виробництво на території Сумської області України. Там стався витік аміаку. Нас попереджають про можливі хімічні атаки, зокрема із застосуванням зарину, як це було в Сирії", - зазначив Зеленський.

За його словами, однією з основних тем для дискусій світових політиків стало питання про те, як реагувати, якщо Росія застосує ще й ядерну зброю.

"Будь-яка впевненість будь-якої людини у світі, будь-якої країни повністю зруйнована", - резюмував президент України.

Росіяни захопили ЧАЕС - що відомо

24 лютого внаслідок російського збройного нападу всі об'єкти ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль окупанти.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів Чорнобильську АЕС було повністю знеструмлено. В цей же день Україна повідомила в Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі й втратила зовнішнє електропостачання.

11 березня ЧАЕС вдалося забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива.

13 березня на Чорнобильській АЕС відновили електропостачання, але наступного ж дня лінія електропостачання була ще раз пошкоджена супротивником. Незабаром ці пошкодження вдалося полагодити й відновити електропостачання.

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