Спеціалісти розробляють законопроект, що встановить покарання за сімейний кіднепінг.
Про це на сторінці у Facebook повідомила лідерка Жіночого руху «За Майбутнє» Ірина Суслова.
Читайте такожНа місцях впроваджують 150 проектів рішень, розроблених Жіночим рухом «За майбутнє»
«Щодня жінки змушені самотужки боротись з колишніми чоловіками за спільних дітей. І часто без жодних результатів. Адже часто в нашій країні такі ситуації вирішують гроші. Тоді на стороні жінок має бути закон», – прокоментувала Ірина Суслова.
Правозахисниця зазначила, що кілька місяців поспіль Жіночий рух разом з головою комітету Верховної Ради України з питань прав людини Дмитром Лубінцем, спеціалістами з ГО «Публічний контроль» та адвокатами працюють над законопроектом, що встановить покарання за сімейний кіднепінг.
Повідомляється, що до роботи над документом також долучились жінки, які зіштовхнулися з цією проблемою.
Законопроект про сімейний кіднепінг обіцяють презентувати вже у квітні цього року.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Кіднепінг по-українськи. Як злочинці відбуваються умовними термінами за викрадення людей
- Родинний кіднепінг
- Їла побілку зі стін: на Одещині оголошено підозру жінці, яка морила голодом дочку
- Суслова про відео з побиттям жінки у Кременчуку: "батьки-кіднепери мають сидіти за гратами"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram