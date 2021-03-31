У квітні Жіночий рух «За Майбутнє» презентує закон щодо покарання за сімейний кіднепінг.

Спеціалісти розробляють законопроект, що встановить покарання за сімейний кіднепінг.

Про це на сторінці у Facebook повідомила лідерка Жіночого руху «За Майбутнє» Ірина Суслова.

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«Щодня жінки змушені самотужки боротись з колишніми чоловіками за спільних дітей. І часто без жодних результатів. Адже часто в нашій країні такі ситуації вирішують гроші. Тоді на стороні жінок має бути закон», – прокоментувала Ірина Суслова.

Правозахисниця зазначила, що кілька місяців поспіль Жіночий рух разом з головою комітету Верховної Ради України з питань прав людини Дмитром Лубінцем, спеціалістами з ГО «Публічний контроль» та адвокатами працюють над законопроектом, що встановить покарання за сімейний кіднепінг.

Повідомляється, що до роботи над документом також долучились жінки, які зіштовхнулися з цією проблемою.

Законопроект про сімейний кіднепінг обіцяють презентувати вже у квітні цього року.

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Автор: Катерина Лиманська