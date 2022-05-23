Денис Шмигаль вважає справедливою допомогу розвинених країн у відновленні України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею свого польського колеги Матеуша Моравецького по відновленню України. Він вважає, що цивілізовані країни повинні направити надприбуток як допомогу для відбудови країни.

Про це український політик написав у своєму мікроблозі в Twitter.

За його словами, таке рішення буде справедливим.

"Буде справедливо, якщо держави передаватимуть заарештовані російські активи, а компанії направлять на відновлення частину мимоволі зароблених через кон'юнктуру світових ринків надприбутків", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Норвегія повинна поділитися частиною своїх "гігантських" доходів, які вона нещодавно отримала в результаті підвищення цін на нафту і газ. За його словами, перш за все норвежці повинні віддати частину грошей Україні.

Моравецький зазначив, що Польща планує перейти на відновлювані джерела енергії та атомну енергію, відмовившись від постачання нафти та газу з Росії й в якийсь момент з арабських країн.

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