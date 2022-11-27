Міністерка вже зустрілася з президентом України.

Україна погодилася на візит у складі бельгійської урядової делегації міністерки закордонних справ Аджі Лябіб. Досі офіційний Київ відхиляв запити про її приїзд через незаконну поїздку до окупованого Криму ще у ролі журналістки. За це політикиня публічно перепрошувала.

Про візит у Київ Аджа Лябіб повідомила у Twitter. Вона прибула разом з прем’єром Александром де Кроо та зустрілася із президентом Володимиром Зеленським, з громадськими активістами, а в сьогодні відвідала понівечену окупантами Бородянку.

Скандальний візит глава МЗС Бельгії у Крим

Аджа Лябіб незаконно їздила в окупований росіянами Крим, коли працювала журналісткою. У розпал політичної кар'єри їй пригадали це. Зокрема після призначення Лябіб на посаду глави МЗС Бельгії цю поїздку їй пригадали політичні опоненти.

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В МЗС України заявили, що "не закриватимуть очі" на ситуацію. Згодом Лябіб написала українському колезі Дмитру Кулебі листа. Вона висловила підтримку Україні, наголосила те, що Крим і Донбас - це Україна. Під час зустрічі з Кулебою у Празі Лябіб визнала порушення при перетині кордону. Врешті, дипломат вибачилася.

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