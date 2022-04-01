Верховна Рада просила Європейську комісію і Європейський парламент прискорити вступ України до Європейського Союзу.

Євросоюз визнає Україну кандидатом у члени ЄС і візьме участь у її післявоєнному відновленні.

Про це сказала глава Європарламенту Роберта Мецола, яка перебуває з візитом у Києві, на спільному брифінгу з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Україну визнаємо кандидатом на вступ до ЄС офіційно і швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламенту", - заявила вона.

Мецола зауважила, що напад на Україну, який здійснила Росія, - "це означає, що Росія порушила світ і порушила світовий порядок". "Путін від цього не відійде. Нам треба більше санкцій, вони мають відповідати за те, що вони заподіяли тут в Україні!", - наголосила вона.

"Друге, що я хочу пообіцяти. Європейський Союз визнає європейські амбіції України та прагнення бути країною-кандидатом для вступу до ЄС. І я стою тут перед вами усіма для того, щоби ви могли покладатися на мене, щоби ви могли покладатися на Європейській парламент у підтримці вашої країни для досягнення цієї мети. Ми не підведемо вас! Ми знаємо, що ви це зробите. Ми знаємо, що Україна дивиться на Європейській Союз як на те, куди вона прагне дійти. Ми будемо відповідати чесно і з надією, кожна частина має свої моменти, але немає сумніву у європейському майбутньому України", - заявила Мецола.

Крім того, вона пообіцяла допомогу у післявоєнній відбудові українських міст.

"Ми будемо створювати Фонд солідарності з Україною і організуємо спеціальну донорську конференцію для того, щоби продовжувати надавати допомогу Україні, бо цей напад змінив ваше життя, ви не хотіли цього нападу, ви не спрямовували ваші зусилля на конфронтацію", - зазначила Мецола.

Вона також додала, що хоче побачити той момент, коли Європа "буде вільна і безпечна без енергетичного постачання з Росії".

"У момент кризи нам слід пам'ятати, що енергія завжди була політичною річчю. Це Росія дуже добре розуміла впродовж багатьох років, але ж і ви це розуміли, і Європа це розуміла. І Європа повинна прямувати до нульових закупок газу з Росії. Це, звісно, амбітна ціль, але це необхідно, бо ми не повинні споживанням енергоносіїв з Росії фінансувати те, що робить Росія. Я сподіваюся, що завдяки нашим зусиллям ми швидко це зробимо", - сказала голова Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, 28 Лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

18 березня Зеленський за результатами розмови з президентом Єврокомісії повідомив, що висновок ЄК щодо заявки на членство буде підготовлено протягом декількох місяців.

Пізніше лідери держав і урядів країн-членів Євросоюзу підтвердили визнання європейських прагнень України і очікують висновки Європейської комісії з приводу готовності України отримати статус кандидата на вступ.

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