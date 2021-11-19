Санкції проти Клименка були запроваджені у 2014 році разом з іншими соратниками і чиновниками часів президентства Віктора Януковича.

В Європейському Союзі мають намір зняти санкції з колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка, який обіймав свою посаду у часи президентства Віктора Януковича.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.

"Європейський Союз налаштований наступного тижня виключити колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка з санкційного списку за зловживання державними фінансами України. Зараз лише семеро осіб, в тому числі Віктор Янукович, залишилися у списку з 18 осіб, внесених у 2014 році", - повідомив Йозвяк.

Санкції проти оточення Януковича

Читайте такожПрезидент Болгарії назвав Крим "російським"6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді заморожування активів проти екс-президента Віктора Януковича та чиновників часів його президентства за зловживання державними фінансами і порушення прав людини.

У 2020 році ЄС вирішив зняти санкції з екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова і колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

5 березня 2021 року обмежувальні заходи зняли з колишнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра України і першого віце-прем'єра Сергія Арбузова та екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив причину виключення соратників Януковича зі санкційного списку Європейського Союзу. Зокрема, українські правоохоронні органи не продемонстрували відчутний прогрес у розслідуваннях справ оточення Януковича.

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Автор: Віталій Саєнко