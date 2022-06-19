Андрій Піонтковський зазначив, що Абрамович боїться президента РФ.

Російський мільярдер Роман Абрамович тісно пов'язаний з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Його вб'ють, якщо він піде проти влади.

Про це розповів політолог Андрій Піонтковський в ефірі марафону.

"Я б не мав ніяких ілюзій. Абрамович боїться Путіна. Якщо він реально буде грати проти Путіна, за законами того злочинного угруповання, до якого вони належать, його просто вб'ють. Це людина на 100% виконує волю Путіна. Абрамович знає, якщо він відступить убік, його просто ліквідують", - зазначив експерт.

При цьому він вказав, що олігархи у РФ повністю залежать від Путіна.

"Єдина їх форма звільнення від тієї залежності, яку вони і вибирають, - покинути Росію і спробувати врятувати частину своїх активів", - заявив Піонтковський.

За його словами, "палацовий переворот" може статися, коли почнеться контрнаступ ЗСУ.

"Першим дивовижним успіхом стане звільнення Херсона. Це справить шокове враження на російське суспільство і людей в бункері. Тоді ми і почуємо фразу:" важко хворий товариш Путін допустив серйозні помилки з українського питання", - підсумував політолога.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський нібито попросив Джо Байдена не вводити санкції проти Абрамовича, бо він може сприяти переговорам про мир між Києвом і Москвою.

Польський журналіст Якуб Стахов'як заявив, що російський олігарх Роман Абрамович прибув до Польщі можливо для переговорів з президентом США Джо Байденом.

За даними видання The Times, російський олігарх Роман Абрамович прилетів до Росії із запискою від президента України Володимира Зеленського для Володимира Путіна. Український президент нібито передав умови миру від Києва.

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