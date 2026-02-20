У переговорах про припинення війни у Путіна і Зеленського є одна спільна мета, - WSJ

Американські чиновники попереджають, що Трамп втрачає інтерес у міру наближення проміжних виборів.

У переговорах про припинення війни Україна і Росія зійшлися на одній спільній меті – спробі не створити враження, що вони перешкоджають мирному врегулюванню, щоб уникнути гніву президента США Дональда Трампа, пише The Wall Street Journal.

Останній раунд переговорів за посередництва США в Женеві цього тижня завершився, як і інші переговори цього року, без будь-якого реального прогресу. Мирний процес зайшов у глухий кут і, на думку багатьох спостерігачів і навіть деяких учасників, перетворився на політичний театр, зазначає видання.

"Високопоставлений український чиновник заявив, що три раунди тристоронніх переговорів цього року, два в Абу-Дабі і один в Женеві, звелися до вистави, покликаної переконати президента США в тому, що Україна не є проблемою", - йдеться в статті.

Відео дня

Трамп може нашкодити обом сторонам

Як зазначає WSJ, і Москва, і Київ побоюються, що непередбачуваний Трамп може нашкодити їм, якщо втратить терпіння. Українські сили, як і раніше, отримують життєво важливу розвідувальну підтримку США, в той час як США продають зброю Європі, яка потім передається захисникам України.

Водночас посилення західних санкцій може підірвати і без того слабку економіку Росії, особливо якщо це ще більше скоротить її життєво важливі доходи від нафти. І, на думку аналітиків, Росії потрібна американська допомога, щоб чинити тиск на Україну і змусити її піти на поступки.

"Путін не може дозволити собі розлютити Трампа, оскільки російська економіка стрімко погіршується, а нові санкції є контрпродуктивними. Тому він старанно грає роль людини, готової до мирного врегулювання", – заявив Аббас Галлямов, політолог і колишній спічрайтер Кремля.

Історичні лекції

Україна відкрито ставить під сумнів щирість Росії щодо переговорів, звинувачуючи московських переговорників у затягуванні часу шляхом читання історичних лекцій. Однак деякі аналітики вважають, що переговори реальні, а не є показовими.

"Той факт, що про переговори практично нічого не просочилося, свідчить про рівень серйозності, якого ми не бачили раніше. Це не означає, що ми укладемо угоду. Але люди намагаються", – сказав Томас Грем, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин і колишній співробітник Білого дому.

Однак, за словами кількох високопоставлених європейських чиновників, низка західних країн дійшла висновку, що Путін веде переговори недобросовісно. Натомість, на їхню думку, Путін намагається використовувати переговори за посередництва США для досягнення успіхів, яких йому не вдається досягти на полі бою.

Дилема Донбасу

Білий дім виходить з оптимістичної теорії, згідно з якою військові цілі Путіна більш обмежені, ніж він заявляє публічно, і що він був би задоволений, якби Україна просто відмовилася від решти свого східного Донбасу, більша частина якого окупована Росією.

"Але російські чиновники продовжують голосно повторювати всім, хто готовий слухати, що вони не відмовилися від своїх більш широких цілей, про які Путін неодноразово заявляв у своїх промовах і есе протягом багатьох років. Росія хоче весь Донбас, але також і перебудову українського уряду, армії, ЗМІ, релігії та ідентичності, що рівнозначно відновленню російського впливу в країні", - пише WSJ.

За словами українських і російських делегатів, у переговорах досягнуто певного прогресу, хоча і не з ключових стратегічних питань. Але припинення вогню поки не передбачається. Високопоставлені європейські чиновники заявили, що війна, ймовірно, триватиме ще від одного до трьох років.

Білий дім неодноразово закликав Москву і Київ укласти угоду якомога швидше, і деякі американські чиновники сподіваються, що угода буде досягнута до проміжних виборів у США в листопаді:

"Однак, за словами американських чиновників, Трамп не чинить додаткового тиску на Путіна або Зеленського, щоб змусити їх укласти угоду. Натомість, за їхніми словами, адміністрація Трампа поступово втрачає інтерес до мирного процесу, переключаючи увагу на ядерні переговори з Іраном і відновлення Гази".

Чи є прогрес у мирних переговорах

Як писало Reuters, європейські розвідки песимістично налаштовані щодо шансів на досягнення цього року угоди про припинення війни в Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також вважає малоймовірним швидке завершення війни Росії проти України шляхом переговорів. На його думку, війна закінчиться тільки тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої військові або економічні ресурси.

Вас також можуть зацікавити новини: