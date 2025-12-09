В Євросоюзі нагадують, що президент України Володимир Зеленський є демократично обраним лідером.

Україна зможе провести вибори тоді, коли це дозволятимуть відповідні умови, але наразі Росія продовжує агресивну війну проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Брюсселі сказала речниця з питань закордонних справ і політики безпеки Анітта Гіппер.

Речниця прокоментувала слова президента США Дональда Трампа про те, що Україна повинна провести вибори.

"Ми вже відповідали на це питання, оскільки це виняткові часи. Росія здійснює агресивну війну проти України. Президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли це дозволятимуть умови", - відзначила Гіппер.

Окремо у неї запитали, чому не було опубліковано проєкту мирного плану припинення війни, над яким працювали представники Євросоюзу та Коаліції охочих.

"Ми підтримуємо Україну у мирних переговорах, і коли справа стосується фактичного розкриття планів – це повністю залежить від української сторони", - відзначила Гіппер.

Тиск Трампа на Україну

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю для видання Politico висловив думку, що Україні слід провести вибори. Очільник Білого дому стверджував, що нібито українська влада використовує війну, аби не проводити вибори.

Також на його думку, ще до початку російської збройної агресії "було розуміння" того, що Україна не стане членом НАТО. За словами Трампа, Зеленський під час зустрічі з Путіним сказав, що Україна хоче повернути Крим та увійти в НАТО.

