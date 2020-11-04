В Офісі президента зазначають, що законопроект, внесений до ВР спікером парламенту і рядом нардепів, не вирішує проблему щодо відновленню довіри до конституційного судочинства.

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов вважає «половинчастим заходом» законопроект авторства Дмитра Разумкова, яким пропонується відновити норми е-декларування, скасовані Конституційним судом.

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Про це він заявив в інтерв'ю інтернет-виданню LB.ua.

«Законопроект Разумкова передбачає відкочування законодавства на момент до прийняття рішення КСУ в тому вигляді, в якому воно існувало. Тобто він не відповідає на головний запит дня - повернення довіри до конституційного судочинства. У ньому немає відповіді на це питання. Тому він є заходом половинчастим», - вважає він.

Водночас, за словами заступника голови ОП, президентський законопроект, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ - це політична позиція президента країни, вона проявляє незгоду з тим, як поводиться Конституційний суд.

«Я вислуховував різні думки, відстежував різні висловлювання політиків, які критикують нас за те, що законопроект президента не відповідає Конституції. Але при цьому ніхто не запропонував інший варіант законопроекту, який би відповідав Конституції і метою якого було б відновлення довіри до Конституційного суду. Якщо ми говоримо про законопроект, який зміг би повернути статус-кво антикорупційного законодавства на момент до прийняття рішення КСУ, то це абсолютно недоречний захід, який вже ніяк не поверне історію з тими провадженнями, які існували на момент до винесення рішення. Адже рішення зворотної сили не має, закон зворотної сили не має - в разі його прийняття», - наголосив Смирнов.

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На переконання авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект №4304, яким пропонується відновити норми е-декларування, які було скасовано Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України" є голова Верховної Ради Дмитро Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема, "ЄС", "Голос" і "Слуга народу".

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Автор: Костянтин Гончаров