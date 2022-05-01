Британія й надалі всіляко підтримуватиме Україну в боротьбі з російськими окупантами, наголосив Джонсон.

Велика Британія всіляко підтримує Україну в боротьбі з російськими окупантами. Прем'єр Борис Джонсон заявив, що його країна сприятиме поразці президента держави-агресорки Володимира Путіна.

Після чергової розмови з президентом України Володимиром Зеленським, у своєму акаунті в Twitter Джонсон написав, що Британія продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу українцям, аби ЗСУ мало усе необхідне обладнання для боротьби із російськими окупантами.

"Я як ніколи відданий зміцненню України та забезпеченню невдачі Путіна", – заявив Джонсон.

Зеленський своєю чергою зауважив, що обговорював з прем'єром Британії підтримку України. Він розповів Джонсону про актуальну ситуацію на полі бою в районах активних зіткнень. Також вони детально говорили про ситуацію на Сході, Півдні та в Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що Британія направить Україні 20 самохідних артилерійських установок AS-90 і 45 тисяч снарядів до них.

До цього Борис Джонсон заявив про необхідність поставити Україні додаткове артилерійське озброєння.

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