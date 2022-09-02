В Міністерстві закордонних справ України відреагували на твердження Угорщини про послаблення Європейського Союзу через війну в Україні.

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви Угорщини, що війна Росії проти України - "це не наша війна".

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Ніколенко звернув увагу на заяву міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який стверджує, що війна Росії проти України призвела до катастрофічного послаблення Європи та Євросоюзу. На думку Сійярто, лідери країн-членів Євросоюзу нібито "не змогли захистити людей в Європі від того, щоб вони не платили за війну, за яку взагалі не несуть відповідальності".

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"Ми маємо сказати правду про те, що до послаблення Євросоюзу призводять спроби зруйнувати внутрішню єдність. Ніхто не повинен забувати: українці платять своїми життями за те, щоб в решті куточків Європи люди не бачили жахіттів війни", - наголосив Ніколенко.

Український дипломат зазначив, що російська агресія - гібридна.

"Вона не зводиться лише до військової складової. Росіяни атакують українські міста і села крилатими ракетами і танками, а країни ЄС - захмарними цінами на газ та пропагандою. Нагадаю, що Росія почала шантажувати європейських споживачів поставками енергоресурсів і високим цінником ще з листопада 2021 року - за три місяці до початку повномасштабного вторгнення на територію України", - відзначив Ніколенко.

Як наголосив речник, немає таких понять як "це не наша війна" або "їхньої війни".

"Напад Росії на Україну - це напад на весь демократичний світ, демократичні цінності, право бути собою і самостійно визначати своє майбутнє. Марно сподіватися, що вдасться відсидітися; вдати вигляд, що те, що твого сусіда розриває на шматки, тебе не стосується. Це не може бути так хоча б і через те, що на території України проживає понад 150 тис. українців угорського походження, турботу про яких системно підкреслює Будапешт. Історія все розставить на свої місця. Імена тих, хто був на стороні добра, і тих, хто на стороні зла - будуть вписані в підручники", - заявив Ніколенко.

Водночас, він додав, що в Україні надзвичайно вдячні європейським партнерам - справжнім лідерам і друзям - за їхню щирість, рішучість і допомогу українцям в цей непростий час.

Як раніше повідомляв УНІАН, серед європейських лідерів існує стурбованість, що Угорщина може підірвати політику єдності і безпеки ЄС в той час, коли Захід прагне впоратися з найбільшою військовою кризою в Європі з часів Другої світової війни.

Крім того, дані дослідження аналітичного центру Századvég свідчать, що переважна більшість угорців не підтримують санкції Євросоюзу проти Росії, виступають проти заборони видачі віз росіянам, а також не згодні з поставками зброї України державами-членами ЄС.

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