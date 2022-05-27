Володимир Зеленський зазначив, що Москва може спровокувати збільшення числа ядерних держав

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські пропагандисти відкрито погрожують ядерною зброєю. Він вказав, що через Росію у світі може збільшитися число ядерних держав.

Про це глава держави розповів у зверненні до політиків і народу Індонезії.

"Російські державні пропагандисти відкрито погрожують ядерною зброєю. Світові політики готуються до можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної зброї або хімічної, біологічної зброї", - заявив Зеленський.

За його словами, така ситуація може призвести до збільшення числа держав з ядерною зброєю.

"Якщо Росія вдається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здаватися логічним і для себе знайти ядерну зброю. Сказати, що це небезпечно для всього світу — це нічого не сказати", - підсумував Зеленський.

Загроза ядерного удару - що відомо

Глава МЗС РФ Сергій Лавров побічно натякнувши, що в майбутньому Росія може використовувати ядерну зброю проти України. А заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожував країнам Заходу ядерною війною.

За словами Володимира Зеленського, загроза ядерного удару існує. Аналогічної позиції дотримуються президент і генеральний директор Національного американського фонду підтримки демократії Деймон Вілсон і екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко. Останній вважає, що Путін готовий до цього кроку, але боїться за себе і власне оточення.

Зараз, згідно з даними української та іноземних розвідок, РФ не готує свої ракети з ядерними боєголовками. США і Британія вже повідомили Росії про відповідну відповідь у разі застосування ядерної зброї. Однак в РФ і далі звучать погрози почати ядерну війну.

25 травня в ООН заявили, що не виключають, що Росія здатна застосувати ядерну зброю в Україні. Його використання вважають"в межах можливого".

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