За словами радника голови ОП, чим більше інструментів, тим швидше зачистимо росіян в Україні.

Російські війська не припиняють спроби захопити якомога більше територій України. І хоча українські військові героїчно стримують ворога, є три важливі складові для перелому у війні з Росією.

Їх озвучив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

"Хочемо перелому у війні? Три складові…Більше інструментів – швидше зачистимо росіян", - написав Подоляк і перерахував необхідні речі для перемоги України:

HIMARS дають змогу високоточно знищувати тилові бази та логістику.

Важка артилерія по лінії фронту дає змогу паритетно відповідати кількістю на кількість.

Бронетехніка для "кулаків прориву".

Раніше Подоляк наголошував, що у війні з Росією вже почався певний переломний момент - тільки за останній тиждень ЗСУ знищили 16 ворожих позицій з російськими казармами та складами з боєприпасами. Оперативну паузу, яку вирішив взяти ворог, Подоляк пов'язує зі значними втратами в його живій силі, техніці та боєкомплектах. Логістика у росіян налагоджена погано, додає він, тому вони намагаються провести передислокацію і поповнити силу і техніку.

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