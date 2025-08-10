Президент вважає, що усі бачать відсутність у росіян прагнення до миру.

Російський удар по Запоріжжю, так само як і удари по інших прифронтових населених пунктах України, свідчать, що Росія не робить жодних реальних кроків до миру. А тому потрібен санкційний тиск. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах – вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, – це шлях, як убити Україну", – сказав Зеленський.

За словами президента, "усі бачать", що Росія не зробила жодного реального кроку до миру – ані на землі, ані в повітрі.

Відео дня

"Тому потрібні санкції, потрібен тиск. Сила потрібна – сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку", – наголосив Зеленський.

Російський удар по Запоріжжю

Як писав УНІАН, сьогодні близько 18 години російська тактична авіація скинула дві керовані авіабомби на місто Запоріжжя. За інформацією керіника обласної військової адміністрації Івана Федорова, одна бомба влучила у автовокзал, спричиниви значні руйнування, інша - в клініку Запорізького медичного університету. Також постраждали сім житлових будинків, в яких вибило вікна та позривало дахи.

За інформацією на 20 годину було відомо про 19 поранених, хоча під завалами ще можуть перебувати люди.

Вас також можуть зацікавити новини: