США в прагненні до якнайшвидшого припинення війни тиснуть на Україну, вимагаючи виконати вимоги Росії і вивести війська з Донбасу.

Україні вдалося обійти деякі зі спірних пункотів у мирному плані США під час перемовин, проте все ще залишаються п'ять ключових спірних моментів, щодо яких Україна і Росія не можуть досягти згоди. Як пише The Wall Street Journal, це питання територій, вступу до НАТО, чисельності військ, статусу Запорізької АЕС і російської мови.

1. Території

Росія хоче, щоб Україна вивела війська з територій Донецької області. Київ заявляє, що не має ні морального, ні юридичного права віддавати ці землі, але США чинять тиск на Україну, вимагаючи виконання вимог Росії в прагненні до якнайшвидшого припинення війни.

Зосередження уваги Москви на болючій темі території спрямоване на "розгром противника", водночас не розкриваючи позицій з інших конкретних питань, заявив колишній член Ради національної безпеки США Ерік Чіарамелла.

Ба більше, якщо Зеленський погодиться на поступки, які суперечать українській конституції, він може зіткнутися з наслідками, починаючи від звинувачень у державній зраді й закінчуючи соціальними заворушеннями, вважає український політолог Олексій Харан.

"Якщо хтось підпише це або піде на якісь принизливі поступки, це викличе протести в Україні. Це дестабілізує Україну. Це призведе до зіткнень в Україні. Путін цим скористається", - сказав він.

2. НАТО

Те, що Путін називає "корінними причинами" конфлікту, не змінилося за час війни, а саме, західна орієнтація України та розширення НАТО.

Хоча Київ визнав, що США не розглядають приєднання України до військового альянсу, Зеленський відкинув вимоги про те, щоб країна відмовилася від свого обов'язкового прагнення приєднатися до блоку безпеки.

Для внесення поправок до конституції з цього та інших питань українському парламенту необхідна більшість у дві третини голосів.

3. Чисельність збройних сил

Початкова пропозиція США також передбачала обмеження чисельності українських збройних сил до 600 000 осіб. Цю цифру було змінено на 800 000, щоб відобразити поточну чисельність української армії.

Валерій Чалий, який раніше обіймав посаду посла України в США, заявив, що питання про кількість військ, які повинен мати Київ, стосується не стільки військової специфіки, скільки обмежень в ухваленні рішень Україною.

"Ми повинні розуміти... як протистояти спробам обмежити наш суверенітет. Ми самі визначимо, скільки нам потрібно військ і яку модель ми використовуємо", - сказав він.

4. Культура

Ще одне гостре питання в дискусіях - прагнення Росії повернути російськомовні ЗМІ та освіту в Україну після війни.

Київ запровадив обмеження на російські ЗМІ, що, за його словами, є спробою зупинити дезінформацію з боку видань, які неодноразово ставили під сумнів суверенітет України і пропагували насильство проти українців від початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

"По-перше, вони хочуть забрати в України все, що тільки можуть. По-друге, вони хочуть дестабілізувати країну. По-третє, вони хочуть відновити інструменти російського впливу. По-четверте, це просто російська пропаганда", - сказав Харан, назвавши російські державні ЗМІ одним із головних інструментів впливу.

5. Запорізька АЕС

Питання про те, хто контролює Запорізьку атомну електростанцію, є ще однією перешкодою на переговорах. Київ вважає несправедливою пропозицію США про розподіл контролю над найбільшим у Європі атомним об'єктом. Зеленський заявив, що план замовчує деталі демілітаризації станції, фінансування її ремонту, забезпечення водопостачання та електропостачання, а також створення придатних для життя робітників на території після окупації об'єкта Росією.

Мирна угода з РФ

Раніше голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що потенційна угода про припинення бойових дій із Росією буде або поганою, або дуже поганою, або її не буде взагалі.

Також Politico писало, що будь-яка мирна угода з Росією, яка передбачатиме територіальні поступки України, стане для президента Володимира Зеленського майже нездоланним політичним і суспільним викликом. У виданні нагадали, що багато українців не готові прийняти здачу земель Росії заради миру.

