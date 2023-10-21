Серед іншого сторони обговорили українську формулу миру та арабо-ізраїльський конфлікт.

Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

У повідомленні прес-служби турецького президента зазначається, що глави двох держав обговорили війну в Україні, а також "конфлікт між Ізраїлем і Палестиною і гуманітарну кризу в регіоні".

У діалозі із Зеленським Ердоган висловив упевненість у можливості мирного врегулювання регіональних конфліктів, зокрема ізраїльсько-палестинського. Він зазначив, що Туреччина буде прикладати до цього зусилля.

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У прес-службі українського президента додали, що сторони також обговорили українську формулу миру. "... світ має докладати зусиль для підтримки імплементації української формули миру. Голос і позиція Туреччини в цьому важливі", – сказав Зеленський.

Президент України висловив вдячність Туреччині за участь у попередніх консультаціях на рівні радників з нацбезпеки та готовність направити представника на чергову зустріч, яка відбудеться на Мальті.

Також глави двох держав обговорили розвиток двосторонніх відносин і відзначили важливість реалізації всіх домовленостей, досягнутих під час останньої зустрічі президентів у Стамбулі.

Крім того, Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили ситуацію на Близькому Сході і дійшли згоди щодо необхідносты забезпечити захист мирного населення і повагу до гуманітарного права.

"Україна добре розуміє, що таке війна і цивільні жертви. Тому ми категорично засуджуємо будь-які терористичні методи і насильство і виступаємо за запобігання подальшої ескалації", – підкреслив Зеленський.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні

Крайній раз президенти двох країн розмовляли по телефону в кінці липня, після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди.

Туреччина з самого початку повномасштабного вторгнення РФ надає Україні політичну і дипломатичну підтримку, але відмовилася вводити санкції проти РФ, заявивши про свою роль як посередника між сторонами.

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