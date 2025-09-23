Зеленський зазначив, що Угорщина та Словаччина мають відмовитися від російського газу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни витрачають кошти на свою воєнну машину. Про це він заявив під час пресконференції в Нью-Йорку

"Їх економіка наразі перебуває в складному становищі, і потрібні гроші в їх обсягах зменшуються", - зазначив український лідер.

Зеленський додав, що Україна погоджується з президентом США Дональдом Трапом щодо необхідності зупинки енергетичних ресурсів Росії.

"В нас була достатньо тривала розмова з прем'єр-міністром Словаччини. За дешеві способи отримання ресурсів, врешті-решт, їм доведеться сплатити в десятки разів більше, сплатити своєю незалежністю. Ми це чудово усвідомлюємо, оскільки в Україні таке відбувалося останнього року. Але ми є сусідами Росії. Росія продавала Україні дешеві енергетичні ресурси. Це була велика помилка України. Ми були дуже залежні, РФ впливали незалежність, на свободу, на виборчі процеси, на парламент", - зазначив Зеленський.

Тому, президент України зазначив, що розуміє бажання європейських країн шукати альтернативні шляхи замість енергетичних ресурсів з Росії. При цьому, він зауважив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не готовий до цього.

"Я думаю, що це помилка. Але, я думаю, що Угорщина не може сплачувати за помилки однієї людини. Я думаю, що це дуже важливий момент. Я також сподіваюся, що президент Трамп зможе впоратися з цим, тому що він знає Орбана, я думаю, що й інші лідери європейських країн проведуть розмову з ним", - сказав Зеленський.

Заяви Трампа щодо війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп висловив думку, що в України є всі шанси відвоювати всю свою територію в межах первинних кордонів. Він зазначив, що познайомився з ситуацією у військовій та економічній сферах України і Росії і повністю її зрозумів, що в Росії є економічні труднощі. Голова Білого дому вважає, що Україна за підтримки Європейського Союзу перебуває у становищі, щоб битися і відвоювати всю свою територію в первинних кордонах.

Також ми писали, що голова Білого дому заявив, що у Вашингтоні дуже поважають боротьбу, яку веде Україна. Водночас, Трамп припускає, що війна в Україні ще буде тривати довго. Він додав, що для Росії війна проти України мала бути швидкою, але зараз досягнення Москви не виглядають видатними. На питання журналістів, чи Трамп все ще довіряє Путіну, він порадив задати йому це ж питання за місяць.

