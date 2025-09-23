Зеленський провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом (відео)

Зеленський та Келлог говорили про розвиток співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом.

Як зазначив український лідер у Telegram, він поінформував Келлога про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська.

Крім того, сторони також торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Київ запропонував Вашингтону.

"Вдячний Кіту Келлогу за підтримку й допомогу та Президенту США Дональду Трампу – за зусилля для закінчення війни і припинення вбивств", - додав президент.

В пресслужбі Офісу президента окремо зазначили, що Кіт Келлог відзначив успіхи українських воїнів у контрнаступальній операції.

Зустріч Зеленського і Трампа

Як повідомляв УНІАН, Зеленський та Трамп зустрінуться на полях Генасамблеї ООН 23 вересня. На зустрічі планується обговорити гарантії безпеки для України від Європи з урахуванням участі в них США. Зеленський каже, що хотів би отримати від усіх партнерів сигнали готовності стати гарантами безпеки.

Келлог раніше говорив, що за закритими дверима Дональд Трамп значно зліший російського диктатора Володимира Путіна, ніж він це демонструє на публіці. Він вже не приховує роздратування від дій Путіна від своїх соратників, додав Келлог.

