Термін дії воєнного стану закінчується 25 квітня.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закон про продовження дії воєнного стану.

Відповідний законопроект "Проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №7300 від 19 квітня зареєстровано в парламенті.

Текст документу на сайті парламенту поки відсутній.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що ВР підтримала рішення про продовження воєнного стану в Україні ще на 30 днів. Він зазначив, що на засіданні 15 березня ВР ухвалила 21 законопроект, пов'язаний із введенням воєнного стану.

Так, на закритому засіданні 15 березня ВР ухвалила Закон "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 7168).

Законом затверджено указ президента від 14 березня 2022 року, яким строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05:30 26 березня строком на 30 діб, тобто до 05:30 25 квітня.

Передбачається, що відповідний закон негайно оголошується через ЗМІ та набирає чинності з дня його опублікування.

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