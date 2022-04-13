Зеленський запропонує ініціативу щодо воєнного стану, вважає член комітету Ради з нацбезпеки і оборони.

Воєнний стан в Україні, запроваджений після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, можуть продовжити.

Президент Володимир Зеленський запропонує продовжити воєнний стан, розповів член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону.

За його словами, термін дії воєнного стану в Україні продовжать, оскільки протистояння не завершилося.

"Відповідно, буде ініціатива президента про продовження, тому що, на жаль, війна не закінчилася", - заявив нардеп.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Пізніше український парламент схвалив запровадження в нашій країні воєнного стану. Потім воєнний стан в Україні продовжили. Термін дії воєнного стану в Україні закінчується 25 квітня.

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович говорив, що війна України з Росією може тривати до 2035 року, протягом цього періоду "гарантовані" регулярні військові зіткнення.

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