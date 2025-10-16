Зараз триває активна робота зі створення Офісу військового омбудсмана.

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом. Відповідний указ №792/2025 опубліковано на офіційному сайті голови держави.

"Призначити Кобилинську Ольгу Олегівну Військовим омбудсманом", - сказано в указі президента України від 15 жовтня.

Як повідомили в Офісі президента України, іншим указом голова держави Ольгу Решетилову (Кобилинську) звільнив з посади уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Відео дня

Зазначається, що Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом. В повідомленні сказано, що триває активна робота зі створення Офісу військового омбудсмана.

"Основний пріоритет зараз – це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них", – зазначила Ольга Решетилова (Кобилинська).

В повідомленні сказано, що Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх представників Сил оборони - чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, зможе призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

Указ про створення Офісу військового омбудсмена - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський видав указ про створення Офісу військового омбудсмана. Тоді він зазначав, що важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України була відчутна робота цієї структури.

За словами Зеленського, все робиться для того, що посилити армію і посилити воїнів у нашій армії.

Як повідомляв УНІАН, Ольга Решетилова (Кобилинська) з грудня 2024 року була на посаді уповноваженої президента з захисту прав військовослужбовців. Вона є відомою правозахисницею.

Вас також можуть зацікавити новини: