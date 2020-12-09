Пєсков заявив, що не знає спеціалізації Ілона Маска у вирішенні проблем води.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію депутата Держдуми РФ Наталії Поклонської підприємцю Ілону Маску переїхати в окупований Крим і вирішити питання із забезпеченням водою.

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Так, на запитання власного кореспондента УНІАН, як у Кремлі ставляться до відповідного прохання, Пєсков відповів, що «не знайомий з ініціативою, з цією пропозицією». «В цьому випадку можу нагадати, що це справді є, це дуже серйозна проблема - забезпечення питною водою Кримського півострова в умовах, коли ви знаєте, де було перекрито воду», - зазначив він.

Пєсков наголосив, що «страждає економіка цього російського регіону, страждають і громадяни, і туристи».

Він також запевнив, що робиться все можливе, щоб наслідки дефіциту води мінімізувати.

Пєсков нагадав, що президент РФ проводив спеціальну нараду з цього питання і було дано доручення.

«Розроблено план щодо першочергових заходів з боротьби з цим дефіцитом, але потрібен час. Докладаються всі можливі зусилля для цього. Що стосується Ілона Маска - я, чесно кажучи, не знаю про його спеціалізацію у вирішенні проблем води», - сказав Пєсков.

Що передувало

7 грудня Наталія Поклонська на своїй сторінці у Facebook написала: «Хочу запропонувати пану Маску кращий варіант - переїхати до нас у Крим. У нас велика кількість космічних об'єктів, а практично повна відсутність прісної води нагадує планету Марс, куди, я чула, Ілон планує відправити експедицію».

«Запрошую особисто влаштуватися на сонячному узбережжі півострова і показати на ділі, чи реально Ви зможете вирішити земні (а не міжгалактичні) завдання, які нам поставила Україна, позбавивши людей прісної води. Як тобі таке, Ілоне Маску?».

Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці та ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

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Автор: Роман Цимбалюк