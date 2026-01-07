Зеленський хитро відповів щодо нової посади для ексміністра Кулеби

Дмитро Кулеба понад 4 роки очолював МЗС - до вересня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський не відповів на запитання, на яку посаду може призначити колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, з яким нещодавно мав зустріч.

"Не скажу", - такою лаконічною була відповідь Зеленського на запитання журналістів з приводу того, чи розглядає він для Кулеби нову роль або посаду в державних інституціях після нещодавньої зустрічі.

Дмитро Кулеба: останні новини

Дмитро Кулеба був керівником Міністерства закордонних справ України з 4 березня 2020 року до 5 вересня 2024 року.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, 5 січня цього року президент України Володимир Зеленський провів зустріч з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Глава держави зазначив у соціальній мережі Facebook, що було домовлено визначити напрями майбутньої взаємодії.

Він розповів, що вони обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну. При цьому додав, що важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Тоді Зеленський наголосив, що радий, що Дмитро Куллеба "в команді України" і що вони домовилися визначити напрями подальшої взаємодії.

Вас також можуть зацікавити новини: